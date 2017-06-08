فتح باب التقدم لجائزة "اتصالات لكتاب الطفل"2017-06-08 04:31:31
فتحت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، والتي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، الباب لاستقبال الإبداعات في أدب الطفل واليافعين، باللغة العربية من جميع أنحاء العالم، من قبل صناع الأدب من ناشرين ومؤلفين ورسامين ومطورين للتطبيقات التفاعلية.
ويتنافس المبدعون خلال النسخة التاسعة من الجائزة ضمن ست فئات، حتى نهاية أغسطس المقبل، للفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليون ومئتي ألف درهم إماراتي، والتي ستمنح للفائزين خلال حفل افتتاح الدورة 36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وتتضمن “جائزة اتصالات لكتاب الطفل”، فئة “كتاب العام للطفل”، وقيمتها 300 ألف درهم، يتم توزيعها بالتساوي على الناشر والمؤلف والرسام، وفئة “كتاب العام لليافعين”، وقيمتها 200 ألف درهم، توزع مناصفة بين المؤلف والناشر، وفئة “أفضل نص”، وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة “أفضل رسوم”، وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة “أفضل إخراج” وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة “أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب” بقيمة 100 ألف درهم.
وقالت مروة العقروبي رئيس مجلس إدارة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: “نجحت “جائزة اتصالات لكتاب الطفل” على مدار سنواتها الثماني الماضية، في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز جوائز أدب الطفل العربي، وكان ذلك نتيجة لعمل دؤوب ومتكامل، حرصنا على تطويره وتجويده في كل نسخة، ضمن روح الفريق الواحد.
وأكدت العقروبي أن باب المنافسة مفتوح أمام جميع دور النشر العربية والعالمية، شريطة أن تكون المشاركات باللغة العربية، وأن تمثل نصاً أصلياً غير مترجم أو مقتبس، وأن تستهدف الأطفال واليافعين حتى 18عاماً، وألا تكون المشاركة قد فازت من قبل بأي من الجوائز المحلية أو العربية أو العالمية.
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