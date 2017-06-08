 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 04:25 صباحاً
روابط سريعة
نصائح سحرية تجنبك الحموضة في رمضان
قرحة المعدة

نصائح سحرية تجنبك الحموضة في رمضان

2017-06-08 03:11:49

الحموضة من أكثر المشاكل الصحية التي تصيب الصائمين في رمضان، وتحدث غالباً بسبب الإفراط في تناول الطعام.

من أهم النصائح للوقاية من الحموضة في رمضان، تجنب المشروبات الحمضية، والإفطار على التمر أو عصير قمر الدين، وتناول الخضراوات الطازجة أو المسلوقة، حسب “العربية”، أيضاً يجب الحد من تناول الأطعمة المقلية و التوابل، وتجنب تناول الطعام حتى التخمة، وتقسيم الإفطار إلى وجبتين، وتناول الطعام ببطء ومضغه جيداً، والإكثار من تناول اللبن لقدرته على الهضم وعلاج الحموضة، مع شرب الماء بين وجبتي الإفطار والسحور، وعدم النوم مباشرة بعد تناول الطعام.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3