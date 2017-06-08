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حكم الغسيل الكلوي أثناء الصوم
المثانة، الكلى

حكم الغسيل الكلوي أثناء الصوم

2017-06-08 03:05:31

يقول السائل:

أُصِبت بفشل كلوي مما اضطرني لعمل غسيل كلوي ثلاث مرات أسبوعياً، حيث يدخل الدم بجهاز التنقية ويتم أخذ الزوائد وإضافة المواد الناقصة من معادن ومقويات، مع العلم أن عملية الغسيل تتم عن طريق الشرايين والأوردة، والسؤال: هل الغسيل الكلوي أثناء الصيام يفطر أم يجب أن يكون بعد الإفطار؟

يجيب الدكتور علي جمعة محمد قائلاً” لا يضر الصيام طالما كان من الأوردة والشرايين، وعليه: فإن الصوم لا يفسد بالغسيل الكلوي. ومما ذكر يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم”. حسب موقع “دار الافتاء”.

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