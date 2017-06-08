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هل تفسد قطرة العين ومحلول العدسات الصيام
قطرة العين

هل تفسد قطرة العين ومحلول العدسات الصيام

2017-06-08 03:01:21

السؤال:
ما حكم قطرة العين وهي مضاد حيوي وليست غذاءً؟، وما حكم محلول العدسات اللاصقة وهو عبارة عن مضاد حيوي ومنظف لها، وعند ارتدائها تدخل قطرة صغيرة إلى العين ومنها إلى الأنف والحلق؟

يجيب الدكتور علي جمعة محمد قائلاً” اختلف العلماء في حكم قطرة العين، فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مُفسدٌ للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتاداً، والذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذاً مفتوحاً، وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد. والله سبحانه وتعالى أعلم.حسب موقع “دار الافتاء”.

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