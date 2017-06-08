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أمير الكويت يتلقى اتصالا من أردوغان
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - الكويت

أمير الكويت يتلقى اتصالا من أردوغان

2017-06-08 03:00:54

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اتصالا هاتفيا مساء / الأربعاء / من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز مسيرة التعاون والعمل الإسلامي المشترك ودعمه في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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