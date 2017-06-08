وجبة موفرة.. أجنحة دجاج محشية

تنطف الأجنحة جيداً مع التخلص من الطرف الصغير ويُحتفظ بنصف الكمية، مع فصل جزئي العظم عن بعضهما بسكين حاد مع التخلص من العظم الصغير بأحد الجزئين للنصف الثاني من ...