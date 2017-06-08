يحتشد أهالي مدينة طرابلس اللبنانية يوميا بعد الإفطار في منطقة خان العسكر الأثرية، للمشاركة في احتفالات وأنشطة تقام احتفاء بشهر الصوم.

وقد كشف مقطع فيديو نشرته شبكة “سكاي نيوز” عربية، عن الأجواء الساحرة التي تميزت بها المنطقة التي احتشد فيها السكان للاستمتاع بذكر الله من خلال الأناشيد والتواشيح دينية، والتجول بين أرجاء المكان المطعم بالحرف اليدوية الرائعة، للمشاهدة. اضغط هنا.