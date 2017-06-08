المقادير:

لعجين الجلاش

3/4 3 كوب دقيق

بيضة

2 ملعقة كبيرة ملح

كوب وربع ماء

2 ملعقة كبيرة زيت

3 كوب نشا (للفرد)

لعمل البقلاوة:

سمن سائل

مكسرات للحشو

الطريقة:

لعجين الجلاش

- يُوضع الدقيق والبيض والملح في العجان الكهربائي على سرعة متوسطة، ويُضاف الماء تدريجياً مع الاستمرار في العجن، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.

- يُضاف الزيت، وتُعجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجين أملس ومطاطي، يُغطى العجين ويُترك لمدة 30 دقيقة.

- يُقسم العجين إلى قسمين ويُشكل كل جزء على هيئة اسطوانة.

- تُقطع كل اسطوانة إلى أقسام متساوية بسُمك 2 سنتيمتر بواسطة سكين حادة، وتُشكل على هيئة دوائر، وتُغطى كل دائرة من الدوائر بالنشا من الجهتين وتُرص فوق بعضها وتُغطى (بفوطة مطبخ جافة) وتُترك لمدة 10 دقائق.

- تُفرد دوائر العجين على سطح أملس مرشوش بقليل من النشا وتُرقق بنشابة طويلة (كل على حدىً)، وتُرص الدوائر المفرودة فوق بعضها وتُرش بالنشا حتى لا تلتصق، وتُغطى وتُترك لمدة 30 دقيقة (مع مراعاة التخلص من النشا الزائد حول العجين بفرشاة ناعمة).

- تُفرد راقات العجين بالنشابة على سطح مرشوش بقليل من النشا حتى يُصبح سُمكها كالورقة (تُلف الدوائر بحركة نصف دائرية أثناء الفرد).

لعمل البقلاوة

- تُرص 10 طبقات من أوراق البقلاوة فوق بعضها ثم تُقطع إلى مربعات (حوالي 5 سنتيمترات).

- تُدهن الراقات بخليط السمن، ثم تُحشى بقليل من المكسرات المجروشة، وتُضم أطراف المربع المتقابلة دون غلقها تماماً.

- تُرص في صينية جنباً إلى جنب لتُصبح مثل الوردة، وتُسقى الصينية بالسمن الساخن جيداً، وتُترك بالثلاجة لمدة 10 دقائق حتى تتماسك.

- يُسخن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، وتُخبز لحوالي 45 دقيقة أو حتى تمام الخبز، تُترك لمدة دقيقتين وتُصفى من السمن الزائد، ثم تُسقي بالشربات الساخن.