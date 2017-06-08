المقادير:

1/2 كيلو أجنحة دجاج

1/2 كيلو لحم مفروم، مبهر ومتبل

1/2 كوب أرز، مطهو

2 كوب مرق دجاج

1 كوب دقيق متبل بخليط من

( ملح وفلفل، بابريكا، سكر، كمون مطحون، زنجبيل مطحون)

2 بيض، مخفوق

1 كوب بقسماط (خبز جاف مطحون)

زيت للقلي

الطريقة:

- تنطف الأجنحة جيداً مع التخلص من الطرف الصغير ويُحتفظ بنصف الكمية، مع فصل جزئي العظم عن بعضهما بسكين حاد مع التخلص من العظم الصغير بأحد الجزئين للنصف الثاني من الكمية المتبقية، ثم يُجمع لحم الجناح في جهة واحدة، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.

- للنصف الآخر من الكمية، يتم التخلص من إحدى العظمتين مع ترك الجلد يتم حشوها، يُخلط اللحم المبهر مع الأرز جيداً.

- يتم حشو الأجنحة بخليط اللحم مع التأكد من أنها مملوءة وإحكام غلقها بالجلد، يُسخن المرق في إناء كبير وتوضع الأجنحة المحشوة قبل غليان المرق.

- تُترك لمدة 10 دقائق أو حتى تمام نضج الأجنحة والحشو ثم تُرفع الأجنحة من المرق، وتُوضع على منشفة ورقية لتجفيفها قليلاً.

- تُرش الأجنحة بالدقيق المتبل حتى يُغطيه تماماً، ثم يوضع في البيض ثم في البقسماط، تُحمر في زيت ساخن حتى تُصبح ذهبية اللون من جميع الجهات.

- تُرفع على منشفة ورقية لامتصاص الزيت الزائد، وتُقدم مع أعواد فلفل وجزر وخيار وزيوت وصلصات منوعة مثل المسترد “الخردل” أو الكاتشاب.