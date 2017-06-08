قال الدكتور هادي فهمي، رئيس اتحاد كرة اليد السابق، تعقيبًا على صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتحمل مسئولية صعبة جدًا، وجاء في توقيت صعب جدًا، ويبذل جهود جبارة بشهادة الجميع.

وناشد “فهمي”، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” عبر فضائية “العاصمة”، الأربعاء، المسئولين بالتعاون مع الرئيس “السيسي”، وأن يكونوا مخلصين، معقبًا: “هو فعلًا بيحاول يضعنا على الطريق الصحيح”.

وتابع، أن الرئيس السيسي أنقذ مصر، وفعل الكثير من أجلها ومن ينكر ذلك يكون ناكر لكل شئ، وأتمني له النجاح.