هادي فهمي يهاجم رئيس الاتحاد الدولي لليد: "فقد الذاكرة".. فيديو2017-06-08 02:48:58
قال الدكتور هادي فهمي، رئيس اتحاد اليد السابق، إن رئيس الاتحاد الدولي لليد لا يقول الحقيقة، وفقد الذاكرة، متابعًا: هذا لا يصح.
وأضاف “فهمي” خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج “خط أحمر”، المذاع عبر فضائية “العاصمة”، مساء الأربعاء، أن ترك له المنتخب في عام 92 حصل على أول ميدالية أوليمبية للشباب في تاريخ العالم، وطلعنا من المنتخب من المركز ال17 إلى الـ 14.
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