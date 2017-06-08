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رئيس "النواب الأمريكي يدعو لممارسة الضغوط على قطر
بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي‎

رئيس "النواب الأمريكي يدعو لممارسة الضغوط على قطر

2017-06-08 02:39:57
أ ش أ

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان، إنه رغم وجود قاعدة عسكرية أمريكية في قطر، فإنه يجب الضغط عليها من أجل تحسين سياستها الخارجية.

كما قال رايان للصحفيين، وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية الليلة، “أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمارس بعض الضغوط على قطر” لأنه ” يمكن لقطر أن تحسن سياستها الخارجية - دعونا نضع الأمر على هذه النحو”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شدد، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على ضرورة التعاون من كل الدول لوقف تمويل الإرهاب، داعيا أمير قطر إلى التعاون لوقف انتشار الفكر المتطرف.

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