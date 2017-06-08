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ارتفاع عدد قتلى هجمات طهران إلى 13 شخصا
هجوم طهران

ارتفاع عدد قتلى هجمات طهران إلى 13 شخصا

2017-06-08 02:02:53
أ ش أ

أعلن نائب وزير الداخلية الإيراني حمد حسين ذو الفقاري ارتفاع حصيلة قتلى الهجومين اللذين وقعا في قبر الخميني والبرلمان بالعاصمة الإيرانية طهران إلى 13 شخصا.

ونقلت الإذاعة الإيرانية عن ذو الفقاري ـ وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية ـ قوله إن 43 شخصا أصيبوا في الهجومين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المرشد الإيراني علي خامنئي وصف التفجير والهجمات المسلحة التي وقعت في طهران بأنها مجرد “ألعاب نارية”.

وأضاف “هذه الألعاب النارية ليس لها أي تأثير على إيران..ستتلاشى قريبا.. إنها أصغر من أن تؤثر على إرادة الأمة الإيرانية ومسؤوليها”.

وكشف مسؤول إيراني بارز في وقت سابق عن هوية المتورطين في الهجومين الذين استهدفا قبر الخميني والبرلمان في العاصمة طهران.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني رضا سيف اللهي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي قال إنه :” فيما يتعلق بهوية المهاجمين، فإنهم ينحدرون من مناطق في إيران وقد انضموا لداعش”.

واقتحم مهاجمون مسلحون ببنادق مبنى البرلمان الأربعاء، وفجر أحدهم نفسه في الداخل، حسب ما قالت وكالات أنباء إيرانية.

وقامت مجموعة أخرى من المهاجمين، بينهم انتحاريان، باستهداف قبر الخميني الواقع على بعد 25 كلم جنوبي إيران.

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