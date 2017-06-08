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ولي عهد أبو ظبي يبحث مع ترامب التصدي للإرهاب بالمنطقة
الشيخ محمد بن زايد

ولي عهد أبو ظبي يبحث مع ترامب التصدي للإرهاب بالمنطقة

2017-06-08 01:36:24

بحث الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل التصدي للإرهاب والتطرف والتحديات الأمنية في المنطقة.

وخلال مكالمة هاتفية، تلقاها الشيخ محمد بن زايد، أوردتها قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية، أكد ولي عهد أبوظبي والرئيس الأمريكي حرصهما المشترك على دعم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

وتم خلال الاتصال، استعراض عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حولها، وبحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها.

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