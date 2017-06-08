أصيب 10 جنود من قوات حفظ السلام في دارفور بالسودان “يوناميد”، بإصابات مختلفة، الأربعاء، جراء انفجار جسم غريب في سيارة ضمن دورية للقوات، وأعلنت البعثة عن تحقيق مشترك مع السلطات بولاية شمال دارفور لكشف ملابسات الحادث.

وقال المتحدث باسم البعثة المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدارفور “يوناميد” أشرف عيسي، في تصريح صحفي، إن دورية روتينية لجنود حفظ السلام بمدينة الطينة على بعد 3.5 كيلومتر من المعسكر تعرضت إحدى سياراتها في طريق عودتها لانفجار، يعتقد أنه بسبب مرورها على جسم غريب يحوي ذخيرة غير متفجرة، وذلك حسبما أشارت التحقيقات الأولية، مشيرا إلى إصابة 10 جنود جراء الحادث.

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المعسكر في الطينة ومن ثم نقلوا عبر الطيران إلى مستشفى البعثة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.. وأوضح أن البعثة أخطرت السلطات المحلية بالحادث، وهناك تحقيق حوله.