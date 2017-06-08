السيطرة على حريق مصنع كتان في الغربية



شهدت مساء أمس الأربعاء، قرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية نشوب حريق داخل مصنع كتان ما أدى إلى حالة من الخوف والذعر بين الأهالي.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد طارق داود مأمور مركز شرطة زفتى بنشوب حريق داخل مصنع كتان بقرية شبرا ملس.

وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق وسيارات الإسعاف وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق.