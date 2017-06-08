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كوبر تعليقًا على الإعلان الرمضانى: الجماهير تنادينى حاليا بـ"مستر فتة"
الارجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر‎

كوبر تعليقًا على الإعلان الرمضانى: الجماهير تنادينى حاليا بـ"مستر فتة"

2017-06-08 01:16:03

أبدى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، سعادته بردود الأفعال من جانب الجماهير على الإعلان الذى ظهر به خلال شهر رمضان المعظم ويظهر فيه يتناول “أكلة الفتة”.

قال كوبر فى تصريحات لقناة أون سبورت، إن الناس تفاعلت بشكل جيد مع الإعلان وحدث ما كنت أرغب فيه وهو التقرب من الجماهير، مضيفًا أن الناس أطلقت عليه لقب “مستر فتة” وينادونه بذلك فى كل مكان يظهر فيه.

يذكر أن منتخب مصر يستعد حاليًا لمواجهة تونس يوم الأحد المقبل، بتصفيات أمم أفريقيا 2019.

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