تصريح جديد من وزير الخارجية السوداني عن موقف بلاده بشأن حلايب2017-06-08 01:12:45
قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن قضية حلايب متروكة للرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، مضيفا “سنحلها إما بالحوار المباشر أو بالتحكيم الدولي”.
وحسب وكالة “سونا” الرسمية، أكد غندور - لدى مخاطبته البرلمان الأربعاء، بعد استعراض أداء وزارته للربع الأخير من العام 2016، والربع الأول للعام الحالي وما تبقى من خطته، أن العلاقة بين السودان ومصر يجب أن نأخذها بوقائع التاريخ والجغرافيا والمحافظة عليها في أحلك الظروف حفاظا على مصالح الشعبين في وادي النيل.
وطالب غندور المعدنين بعدم تخطي حدود الوطن حفاظا على سلامة أرواحهم، مبينا أن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مسئولية الدولة.
-
شاهد رد فعل عصام الحضري في رامز تحت الأرض - فيديو
انهال نجم منتخب مصر عصام الحضري، بوصلة شتائم، ببرنامج رامز تحت الأرض، متوعدًا لسائق السيارة، وسط صراخه، قائلا:”والله العظيم انا ايدي تقيله،ياعم خلصنا بقا”. ...Wed, 07 Jun 2017 18:43:45 GMT
-
نص كلمة السيسي في مؤتمر مع نظيره البوركيني
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ قليل مؤتمر صحفى مع نظيره البوركينى روك مارك، فى قصر الاتحادية لبحث سبل التعاون المشترك بين الدولتين ومناقشة قضايا وأوضاع المنطقة ...Wed, 07 Jun 2017 18:45:29 GMT
-
العلاقات الدبلوماسية مع قطر.. الأزمة والتحديات التي تشهدها منطقة الخليج
يأتي قرار عدد من الدول العربية والخليجية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، كاشفاً لعمق الأزمة والتحديات التي تشهدها منطقة الخليج وفي القلب منها مجلس التعاون ...Wed, 07 Jun 2017 10:14:20 GMT
-
ملك البحرين يصل جدة لبحث التدخلات القطرية الإيرانية
وصل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، في زيارة يلتقي خلالها بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد ...Wed, 07 Jun 2017 19:00:32 GMT
-
الطيب: العادات والتقاليد الخاصة بالزواج في حاجة إلى تعديل
أكد الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر وشيخ الازهر، أن البنت يجوز لها أن تخطب لنفسها من خلال التلميح في الكلام، كما يجوز للأب إذا أعجب بشاب أن يطلب منه أن يتزوج ...Wed, 07 Jun 2017 17:30:32 GMT
-
الأهلي يتسلم لائحة البطولة العربية لكرة القدم
تسلم النادي الأهلي اليوم الأربعاء، من اتحاد الكرة اللائحة الخاصة بالبطولة العربية لكرة القدم التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يوليو وحتى 5 أغسطس، ويشارك بها 12 ...Wed, 07 Jun 2017 16:40:37 GMT
-
"الدفاع السودانية" تؤكد انتهاء التمرد نهائيا في دارفور
أكدت وزارة الدفاع السودانية، انتهاء التمرد في دارفور بعد معركة (عين سرو) الأخيرة، وصدها لهجوم المتمردين. وجدَّد وزير الدولة في وزارة الدفاع الفريق ركن علي محمد سالم ...Wed, 07 Jun 2017 16:31:59 GMT
-
إجراءات مشددة لتأمين حفل المغنية الأمريكية آريانا جراندي بعاصمة النور
اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات أمنية مشددة لتأمين الحفل الذي ستحييه مساء اليوم الأربعاء المغنية الأمريكية آريانا جراندي بقاعة “هوتيل أكور ارينا” بالعاصمة ...Wed, 07 Jun 2017 16:31:59 GMT
-
خالد الجندي: تغيير المنكر لا يكون بالشومة
اكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الجزء الثانى عشر من القرآن الكريم، يعتبر من أخطر أجزاء كتاب الله، لأنه يدور حول الإنسان الصالح ...Wed, 07 Jun 2017 16:15:13 GMT