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تصريح جديد من وزير الخارجية السوداني عن موقف بلاده بشأن حلايب
إبراهيم غندور

تصريح جديد من وزير الخارجية السوداني عن موقف بلاده بشأن حلايب

2017-06-08 01:12:45

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن قضية حلايب متروكة للرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، مضيفا “سنحلها إما بالحوار المباشر أو بالتحكيم الدولي”.

وحسب وكالة “سونا” الرسمية، أكد غندور - لدى مخاطبته البرلمان الأربعاء، بعد استعراض أداء وزارته للربع الأخير من العام 2016، والربع الأول للعام الحالي وما تبقى من خطته، أن العلاقة بين السودان ومصر يجب أن نأخذها بوقائع التاريخ والجغرافيا والمحافظة عليها في أحلك الظروف حفاظا على مصالح الشعبين في وادي النيل.

وطالب غندور المعدنين بعدم تخطي حدود الوطن حفاظا على سلامة أرواحهم، مبينا أن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مسئولية الدولة.

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