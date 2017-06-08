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وزير خارجية ألمانيا يدين هجوم طهران الإرهابي
زيجمار جابرييل وزير الاقتصاد والطاقة الألماني

وزير خارجية ألمانيا يدين هجوم طهران الإرهابي

2017-06-08 01:03:08

أدان زجمار جابرييل وزير خارجية المانيا الهجوم الارهابي المزدوج الذي وقع في وقت سابق الأربعاء، داخل البرلمان الايراني ومرقد الإمام الخوميني.

ونقلت قناة / فوكس نيوز/ الإخبارية الامريكية عن وزير خارجية المانيا قوله “إن حفنة من المجرمين معدومي الضمير والاخلاق دفعوا اليوم مجددا مجموعة أخرى من الابرياء الى حتفهم”.

وأعرب جابرييل عن عزائه في القتلي، معربا عن أمله في تعافي المصابين في هذا الهجوم والذي يثبت مجددا أن الارهاب لا يعرف حدودا.

وكان هذا الهجوم قد اسفر عن مصرع 12 شخصا وجرح عشرات آخرين.. وأعلن تنظيم داعش الارهابي مسئوليته عنه.

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