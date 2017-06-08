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تواضروس يلتقى وزير الخارجية الفرنسي بالكاتدرائية .. غدا
البابا تواضروس الثاني

تواضروس يلتقى وزير الخارجية الفرنسي بالكاتدرائية .. غدا

2017-06-08 00:37:58

يلتقى غدا ” الخميس ” البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بوزارة الخارجية الفرنسية جون ايف لودريان بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

جدير بالذكر ان غدا ” الخميس ” يصل وزير الخارجية الفرنسي إلى القاهرة ، ومن المقرر ان يلتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى .

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