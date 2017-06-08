الطيب: العادات والتقاليد الخاصة بالزواج في حاجة إلى تعديل

أكد الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر وشيخ الازهر، أن البنت يجوز لها أن تخطب لنفسها من خلال التلميح في الكلام، كما يجوز للأب إذا أعجب بشاب أن يطلب منه أن يتزوج ...