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قوات قطر المشاركة في حرب اليمن تعود إلى الدوحة
الجيش القطري

قوات قطر المشاركة في حرب اليمن تعود إلى الدوحة

2017-06-08 00:38:56

ذكر التليفزيون القطري، في حسابه على موقع «تويتر»، الأربعاء: إن القوة القطرية التي كانت متمركزة في السعودية في إطار التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن، عادت للبلاد، اليوم الأربعاء.

وقال التقرير: إن القوات كانت متمركزة في جنوب السعودية؛ لدعم الدفاعات السعودية ضد هجمات الحوثيين.

وقال التليفزيون القطري: عادت إلى الدوحة قوة «خميس مشيط» الجوية، بعد مشاركتها في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

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