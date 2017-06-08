ذكر التليفزيون القطري، في حسابه على موقع «تويتر»، الأربعاء: إن القوة القطرية التي كانت متمركزة في السعودية في إطار التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن، عادت للبلاد، اليوم الأربعاء.

وقال التقرير: إن القوات كانت متمركزة في جنوب السعودية؛ لدعم الدفاعات السعودية ضد هجمات الحوثيين.

وقال التليفزيون القطري: عادت إلى الدوحة قوة «خميس مشيط» الجوية، بعد مشاركتها في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.