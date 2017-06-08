قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين: إن النقابة في عهد الكاتب مكرم محمد أحمد وقعت بروتوكولا مع النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، بشأن إحالة جميع قضايا الصحفيين إلى النقابة.

وأضاف: Hنه تم تفعيل هذا الاتفاق من خلال لجنتين بالنقابة، لجنة التأديب، وأخرى للتحقيق؛ للتصدي لقضايا الصحفيين.

جاء ذلك، على هامش حفل الإفطار الذي نظمه نادي القضاة لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكبار الكتاب والصحفيين وشيوخ القضاة بعنوان «القضاء والإعلام».

وقال «عبد المحسن»: «فوجئنا خلال الفترة الأخيرة بتعدد البلاغات ضد الصحفيين، مقدمة من السلطة القضائية، بتهمة إهانة القضاء، وصدور قرارات بالإفراج عن الصحفيين، مقابل دفع كفالة، لافتا إلى أن بعض الزملاء الصحفيين رفضوا دفع الكفالات، كموقف من التحقيق معهم، بتهمة إهانة القضاء، مضيفا أنه دفع تلك الكفالات حماية للصحفيين».