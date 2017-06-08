 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 01:21 صباحاً
روابط سريعة
نادي القضاة: لا بلاغات ضد الصحفيين إلا بعد الرجوع للصحفي ورئيس تحريره
نادي القضاة

نادي القضاة: لا بلاغات ضد الصحفيين إلا بعد الرجوع للصحفي ورئيس تحريره

2017-06-08 00:31:46

يس نادي القضاة إن النادي لايحرك بلاغات ضد الصحفيين إلا بعد الرجوع للصحفي ورئيس تحرير الصحيفة ، لافتا إلى أن الواقعة الخاصة بالتحقيق مع أحد الصحفيين، كانت بسبب دأبه على نشر أخبار خاطئة أكثر من مرة ، وتم الرجوع إليه إلا أنه أصر على نشر معلومات كاذبة.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي أقامه نادي القضاة تحت عنوان “القضاء والإعلام”، بحضور أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وأعضاء المجلس وعدد من رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية والخاصة بحضور الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام نقيب الصحفيين وعدد من القضاة ورجال العدالة.

وأضاف رئيس نادي القضاة أنه لو سقط القضاء سقطت الدولة ، وكلمة الصحفي مسؤولية ، مطالبا الصحفيين بتحري الدقة فيما ينشرونه من أخبار ومعلومات تتعلق بالقضاء .

ووعد رئيس نادي القضاة بلقاء مرتقب مع نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة لإنهاء القضايا العالقة والبلاغات المقدمة من القضاة ضد الصحفيين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3