نادي القضاة: لا بلاغات ضد الصحفيين إلا بعد الرجوع للصحفي ورئيس تحريره

يس نادي القضاة إن النادي لايحرك بلاغات ضد الصحفيين إلا بعد الرجوع للصحفي ورئيس تحرير الصحيفة ، لافتا إلى أن الواقعة الخاصة بالتحقيق مع أحد الصحفيين، كانت بسبب دأبه على نشر أخبار خاطئة أكثر من مرة ، وتم الرجوع إليه إلا أنه أصر على نشر معلومات كاذبة.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي أقامه نادي القضاة تحت عنوان “القضاء والإعلام”، بحضور أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وأعضاء المجلس وعدد من رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية والخاصة بحضور الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام نقيب الصحفيين وعدد من القضاة ورجال العدالة.

وأضاف رئيس نادي القضاة أنه لو سقط القضاء سقطت الدولة ، وكلمة الصحفي مسؤولية ، مطالبا الصحفيين بتحري الدقة فيما ينشرونه من أخبار ومعلومات تتعلق بالقضاء .

ووعد رئيس نادي القضاة بلقاء مرتقب مع نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة لإنهاء القضايا العالقة والبلاغات المقدمة من القضاة ضد الصحفيين.