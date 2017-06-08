دعا رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس المصريين إلى سحب استثماراتهم من قطر، مؤكدا ضرورة التوقف عن دعم دولة تدعم الإرهاب والمنظمات الإرهابية في المنطقة.

وقال ساويرس في تصريحات لشبكة سي إن إن: “أيديهم ملطخة بدماء ضحايا أبرياء في مانشستر، لندن، ومصر، كما أنهم يدعمون حركة حماس وإيران ولا ينفون ذلك، ولذلك فلا يجب علينا أن نعمل مع هؤلاء الأشخاص”.

وأوضح أن تضامن مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن في مقاطعة قطر ناتج عن رفضهم لدعم الإرهاب، خاصة وأن مصر لم تتورط أبدا في الإرهاب كما أن الإمارات تعرف بكونها أكثر الأمم الداعية للسلام.

وأكد أيضا أن المنطقة العربية لا تحتاج إلا للتخلص من الإرهاب بعدما أصبحت شعوبها في وسط الخطر، ولذلك علينا ألا نتوقف عن المقاطعة حتى يعلم داعمو الإرهاب أننا جميعا ضدهم وعليهم أن يتوقفوا عن ممارساتهم.

واختتم حديثه مؤكدا أن الشعب القطري وحده هو من يملك حق اختيار من يحكمه وعليه اتخاذ قرار بشأن استمرار الأمير تميم بن حمد آل ثاني في تولي حكم دولتهم، ولكن عليهم أيضا أن يعرفوا أن هذا النظام الحاكم أياديه ملطخة بدماء الأبرياء الذين تقتلهم جماعات يؤيدها النظام القطري مثل تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة قائلا: “لن تكون أنباء سيئة إذا سمعنا أن الشعب القطري خلع الأمير من منصبه”.