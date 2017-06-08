هاجم أحمد منصور الإعلامي بقناة الجزيرة وأحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والمدافعين عنها وعن نشاطها الإرهابي، الدول العربية المقاطعة لقطر، وكتب متفاخرا عبر حسابه على تويتر أن الجنود الأتراك وصلوا قطر بأسلحتهم، وأن إيران تتحرك لتحمي قطر فإن المحاصرون يتحسرون.

وكتب منصور عبر تويتر مدافعا عن تميم «بعد مكالمة ترامب مع أمير قطر ووصول الجنود الأتراك بأسلحتهم لقطر وتحرك إيران ورفض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الوقوف ضد قطر .. المحاصرون يتحسرون”.

ويعتبر أحمد منصور واحدا من قيادات الجماعة الإرهابية والمدافعين عنها، ويعيش فى قطر منذ فترة طويلة حيث وجد بها الملاذ الآمن بعد ضلوعه فى العديد من القضايا، ووضعه على قوائم الترقب فى مصر بسبب تحريضه على العنف والإرهاب.