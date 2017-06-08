أفادت شبكة “CNN”، الأربعاء، نقلاً عن مصدر أمريكي مسئول، أن الولايات المتحدة رصدت تحركات عسكرية في قطر، وأن قطر حذرت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بأنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها الإقليمية.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة ترصد نشاطًا عسكريًا قطريًا متزايدًا، وسط التوتر المتصاعد في العلاقات مع جيرانها.

وأضاف المصدر أن قطر وضعت قواتها “في أعلى درجات التأهب” وسط مخاوف من تدخل عسكري محتمل عبر حدودها الجنوبية مع المملكة العربية السعودية.

وتابع المصدر بالقول إن الجيش القطري استدعى 16 دبابة طراز “ليوبارد” من مخازنها في الدوحة.

وذكر المصدر أن وزارة الدفاع القطرية بعثت رسالة إلى الحكومات السعودية والإماراتية والبحرينية، في 5 يونيو الجاري، حذرت فيها بأنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها من هذه الدول الثلاث.

وكان مسئولون أمريكيون أفادوا بأن الوضع في قطر لم يؤثر على عمليات الجيش الأمريكي والأمن في قطر.