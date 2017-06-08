 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 01:16 صباحاً
روابط سريعة
عدلي منصور وعبدالعال وجمال مبارك في عزاء شقيق المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

عدلي منصور وعبدالعال وجمال مبارك في عزاء شقيق المشير طنطاوي

2017-06-08 00:14:58


حرص عدد كبير من المسئولين ورجال الدولة على حضور عزاء مصطفى طنطاوى، شقيق المشير محمد حسين طنطاوى، والذي توفي أمس الأول الإثنين والذى أقيم بمسجد المشير بالتجمع الخامس .

شارك في العزاء المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بجانب اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والفريق سامى عنان.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3