

حرص عدد كبير من المسئولين ورجال الدولة على حضور عزاء مصطفى طنطاوى، شقيق المشير محمد حسين طنطاوى، والذي توفي أمس الأول الإثنين والذى أقيم بمسجد المشير بالتجمع الخامس .

شارك في العزاء المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بجانب اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والفريق سامى عنان.