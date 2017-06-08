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إصابة طارق حامد في تدريبات الفراعنة
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إصابة طارق حامد في تدريبات الفراعنة

2017-06-08 00:16:12

تعرض طارق حامد لاعب وسط الزمالك، لإصابة خلال مران المنتخب الذى انتهى منذ قليل، عبارة عن جرح قطعى فى جبهته، إلا أن ذلك لم يؤثرعلى  تركيزه وأدى المران بقوة حتى النهاية.
ويواصل المنتخب الوطنى بقيادة كوبر استعداداته لمباراة تونس يوم الأحد المقبل، بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.
يذكر أن محمود تريزيجيه خرج من حسابات المنتخب قبل مباراة تونس بسبب الإصابة

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