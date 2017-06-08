أكد الادعاء العام البلجيكي، أنه أمر بإطلاق سراح 12 شخصا كانت الشرطة ألقت القبض عليهم، خلال حملة مداهمات لمنازل بحثا عن الضالعين في هجمات بروكسل.

ذكرت ذلك قناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء /الأربعاء/ مشيرة إلى أن الشرطة قامت بتفتيش 14 وحدة سكنية وتجارية في 22 مارس الماضي، بحثا عن مخازن أسلحة، ولكنها لم تعثر عليها.

وتوصلت الشرطة لـ 9 من المشتبه بهم في الأشهر السابقة، وألقت القبض عليهم جميعا بتهمة المشاركة بدرجات مختلفة في الإعداد للهجمات الإرهابية.

ولقي 32 مدنيا مصرعهم وأصيب 300 آخرون في ثلاثة تفجيرات وقعت في 22 مارس من العام 2016 في بروكسل، ووقع تفجيران تفصل بينهما ثوان فقط في مطار بروكسل، فيما انفجرت القنبلة الثانية في محطة “مالبيك” المركزية القريبة من مقر الاتحاد الأوروبي.