نشر النجم محمد رمضان فيديو جديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ظهر خلاله وهو يلعب كرة القدم مع أطفال في الشارع، وعلق عليه قائلًا: “استفزوني وأنا في طريقي للتصوير نزلت لعبت معاهم حاجة كده من بتوع زمان”.

يذكر أن محمد رمضان يشارك في رمضان بمسلسل إذاعي يحمل اسم “لا سحر ولا شعوذة” ويذاع حاليًا، ويشاركه بطولته مجموعة من النجوم وهم: “إيمان العاصي، وإنعام سالوسة، ولطفي لبيب، وإيهاب فهمي، وأشرف زكي، ومحمد جمعة، ولاشينة لاشين، ومحمود حمدان”، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج حسين إبراهيم، وإنتاج أمل عبد الحميد.