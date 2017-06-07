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مجلس الوزراء يعقد اجتماعًا لبحث تداعيات أزمة قطر
رئيس الوزراء شريف اسماعيل ـ اسوان‎

مجلس الوزراء يعقد اجتماعًا لبحث تداعيات أزمة قطر

2017-06-07 23:49:42

يعقد مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل.
ومن المقرر أن يناقش المجلس عددًا من التقارير الخاصة ببعض الوزارات، وذلك لرصد تداعيات أزمة الخليج بعد الإجراءات التى اتخذتها عدد من الدول ومصر فيما يتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء من الخارجية والهجرة والقوى العاملة والطيران المدنى والداخلية، فيما يتعلق بأوضاع المصريين المقيمين بقطر وكذلك المصريين الذين كانوا يستعدون لقضاء إجازات نهاية العام.
كما يناقش المجلس تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية حول أوضاع السوق الداخلية فى ضوء الاستعداد لعيد الفطر المبارك.

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