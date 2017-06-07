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السيسي يوفد كبير الياوران للعزاء في شقيق "طنطاوي"
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يوفد كبير الياوران للعزاء في شقيق "طنطاوي"

2017-06-07 23:49:42


أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف كبير الياوران للتعزية في وفاة مصطفى طنطاوي سليمان، والعميد محمد كمال عصام الدين للتعزية في وفاة المرحوم الدكتور محمد سمير راضي وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء.
المرحوم مصطفى طنطاوي سليمان شقيق المشيـر حسين طنطاوي القـائد العام للقوات المسلحة وزيـر الدفاع الأسبق والمــرحوم علي طنطاوي والربان أحمد طنطاوي.
ويقام العزاء حاليا بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

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