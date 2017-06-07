هاجم إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصوم والده السياسيين من الحزب الديمقراطي، في تصريحات غاضبة، وقال إنه لا يعتبرهم أبناء البشر.

وشدد إريك في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية مساء الأربعاء، على أن الانتقادات التي تعرض لها صاحب البيت الأبيض في الآونة الأخيرة تظهر نقص الأخلاق لدى المجتمع.

وذكر نجل الرئيس أن الحزب الديمقراطي ينهار أكثر فأكثر لأنه لا يملك خطابا، وقال: “لم أر كراهية كهذه، وهم باعتقادي لا ينتمون إلى أبناء البشر”.

من جانبه، رد رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي توم بيريز على هذه التصريحات في تغريدة نشرها على موقع “تويتر” وقال فيها مخاطبا نجل الرئيس: “إريك، الديمقراطيون هم أبناء البشر، وكذلك المسلمون والمهاجرون والنساء والمصابون أصلاً باعتلالات صحية وكل من يؤلمه ترامب”.