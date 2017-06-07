عاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له إلى الكويت مساء اليوم/الأربعاء/ وذلك بعد زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وكان في استقبال أمير لدى عودته ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والوزراء وكبار الشيوخ وكبار المسئولين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن زيارة الأمير الكويتي إلى الدوحة، شهدت مباحثات بشأن جولاته التي أجراها في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات بهدف رأب الصدع في العلاقات بين دول التعاون الخليجي في أعقاب قرار قطع العلاقات مع قطر، والتي اتخذتها عدد من الدول الخليجية والعربية والإقليمية.

وكان الشيخ صباح الأحمد، زار في وقت سابق اليوم دولة الإمارات، التقى خلالها مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ناقشوا خلالها تطورات الأوضاع في المنطقة وسبقها أمس زيارة مماثلة إلى المملكة العربية السعودية التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ورافق أمير الكويت وفداً رسمياً ضم كلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، ومدير مكتب الأمير أحمد فهد الفهد.