أدان مجلس الأمن الدولي اليوم/الأربعاء/ بشدة الهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع في وقت سابق داخل البرلمان الإيراني ومرقد الإمام الخوميني.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن مجلس الأمن وصف - في بيان أصدره بهذا الصدد - هذا الهجوم بأنه “بربري وجبان”.

وندد البيان - الذي صاغته اليابان نيابة عن دول آسيا المطلة على المحيط الهادي - بالهجوم ووصفه بأنه “عمل بغيض من أعمال الإرهاب”، وتابع “أن الإرهاب في جميع صوره بات يمثل أخطر أشكال التهديد للسلم والأمن الدوليين”.

وأضاف البيان - الذي صدر بالإجماع - أن أية أعمال إرهابية تمثل أعمالا إجرامية ليس لها مبرر”.