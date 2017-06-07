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مجلس الأمن يدين هجوم طهران ويصفه بـ"البربري والجبان"
مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن يدين هجوم طهران ويصفه بـ"البربري والجبان"

2017-06-07 23:42:17
أ ش أ

أدان مجلس الأمن الدولي اليوم/الأربعاء/ بشدة الهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع في وقت سابق داخل البرلمان الإيراني ومرقد الإمام الخوميني.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن مجلس الأمن وصف - في بيان أصدره بهذا الصدد - هذا الهجوم بأنه “بربري وجبان”.

وندد البيان - الذي صاغته اليابان نيابة عن دول آسيا المطلة على المحيط الهادي - بالهجوم ووصفه بأنه “عمل بغيض من أعمال الإرهاب”، وتابع “أن الإرهاب في جميع صوره بات يمثل أخطر أشكال التهديد للسلم والأمن الدوليين”.

وأضاف البيان - الذي صدر بالإجماع - أن أية أعمال إرهابية تمثل أعمالا إجرامية ليس لها مبرر”.

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