أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعاطفه مع ضحايا هجومي طهران الذين أوديا بحياة 12 شخصا، لكنه قال “إن الداعمين للإرهاب يقعون ضحية له أيضا”.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” مساء اليوم /الأربعاء/ عن ترامب - في بيان - قوله إنه صلى من أجل الضحايا، محذرا إيران من أن “الدول التي تدعم الإرهاب تخاطر بالوقوع ضحية الشر الذي تروج له”.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بدعم الجماعات الإرهابية والمليشيات الطائفية في العراق وسوريا ولبنان واليمن، إضافة إلى عمليات تهريب الأسلحة وزعزعة استقرار دول الجوار، مؤكداً ترامب في أكثر من مناسبة على أن طهران هي الراعي الرئيسي للإرهاب في الشرق الأوسط.

واقتحم مهاجمون مسلحون ببنادق مبنى البرلمان اليوم، وفجر أحدهم نفسه في الداخل، حسب ما ذكرت وكالات أنباء إيرانية.

وقامت مجموعة أخرى من المهاجمين، بينهم انتحاريان، باستهداف قبر الخميني الواقع على بعد 25 كلم جنوبي إيران، وأسفر الهجومان عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات.