 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 11:47 مساءً
روابط سريعة
مصرع وإصابة 9 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية
انفجار مركز تجاري في مدينة شيراز الإيرانية

مصرع وإصابة 9 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية

2017-06-07 23:47:32

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 8 آخرون، اليوم الأربعاء، بحروق عقب انفجار أسطوانة غاز بمنزلهم بقرية ميت شهالة بمركز الشهداء، بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف بانفجار أسطوانة غاز بقرية ميت شهالة بمركز الشهداء.
وبالانتقال والفحص تبين انفجار أسطوانة غاز بمنزل مكون من دورين أثناء قيام صاحبة المنزل بإعداد الطعام نتيجة تسرب الغاز.

وتبين مصرع فاطمة محمد هيكل 65 سنة ربة منزل وإصابة 8 آخرين بحروق، وتم نقلهم إلى مستشفيات الشهداء وشبين الكوم، وتولت النيابة التحقيق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3