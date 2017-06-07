مصرع وإصابة 9 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية2017-06-07 23:47:32
لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 8 آخرون، اليوم الأربعاء، بحروق عقب انفجار أسطوانة غاز بمنزلهم بقرية ميت شهالة بمركز الشهداء، بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف بانفجار أسطوانة غاز بقرية ميت شهالة بمركز الشهداء.
وبالانتقال والفحص تبين انفجار أسطوانة غاز بمنزل مكون من دورين أثناء قيام صاحبة المنزل بإعداد الطعام نتيجة تسرب الغاز.
وتبين مصرع فاطمة محمد هيكل 65 سنة ربة منزل وإصابة 8 آخرين بحروق، وتم نقلهم إلى مستشفيات الشهداء وشبين الكوم، وتولت النيابة التحقيق.
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