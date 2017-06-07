خطف المنتخب الإسباني تعادلا قاتلا من نظيره الكولومبي بنتيجة 2 – 2 فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين مساء اليوم الأربعاء على ملعب “نويفا لاكوندومينا” فى مدينة مورسيا الإسبانية.

كان منتخب اللاروخا البادئ بالتسجيل عن طريق ديفيد سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذى تابع عرضية زميله بيدرو رودريجيز فى الشباك الكولومبية بالدقيقة 22.

ونجح ايديوين كاردونا من خطف هدف التعادل للمنتخب الكولومبى فى الدقيقة 40 بعد استغلاله لخطأ دفاعى من الدفاع الإسباني.

وفى الشوط الثانى نجح راداميل فالكاو من منح كولومبيا التقدم بالهدف الثاني فى الدقيقة 55 وهو الهدف الأول للنمر الكولومبى بقميص المنتخب منذ 732 يوما فى مرمى كوستاريكا، ولكن نجح ألفارو موراتا من تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 87 من زمن المباراة.

ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة نظيره المقدونى يوم الأحد المقبل فى الجولة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.