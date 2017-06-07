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وزير الدفاع يشارك فى عزاء شقيق المشير طنطاوي الأربعاء
وزير الدفاع صدقي صبحي ‎

وزير الدفاع يشارك فى عزاء شقيق المشير طنطاوي الأربعاء

2017-06-07 23:28:02

شارك منذ قليل، الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فى عزاء شقيق المشير محمد حسين طنطاوى المقام حاليا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكان الراحل مصطفى طنطاوي سليمان توفى الاثنين الماضى.

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