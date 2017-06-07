أجرى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مباحثات في الإمارات “تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تعزيزها على جميع المستويات بشكل خاص، والتطورات الراهنة في المنطقة العربية”.

وكان أمير الكويت التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، مساء اليوم الأربعاء في مدينة دبي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الجانبين الكويتي والإماراتي أكدا “أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله”.

وأشاد نائب رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي “بدور دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومساعيه الحميدة نحو مستقبل خليجي عربي أكثر استقرارًا”.

يُذكر أن أمير الكويت وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم.

وتأتي زيارة أمير الكويت، عقب قرارات الإمارات والسعودية والبحرين قطع علاقتها بقطر، وعقب زيارة الصباح للسعودية أمس الثلاثاء للوساطة لحل الأزمة.