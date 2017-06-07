 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 11:56 مساءً
روابط سريعة
العراق يتعادل مع كوريا الجنوبية استعدادا لتصفيات روسيا 2018
منتخب العراق

العراق يتعادل مع كوريا الجنوبية استعدادا لتصفيات روسيا 2018

2017-06-07 23:24:11

فرض التعادل السلبي، نفسه على مواجهة المنتخب العراقي ونظيره الكوري الجنوبي، مساء الأربعاء، على ملعب نادي الإمارات بمدينة رأس الخيمة.

شهدت المباراة في شوطها الأول إضاعة المنتخب العراقي، عددًا كبيرًا من الفرص الخطيرة أبرزها تسديدة علاء عبد الزهرة، ومحاولة حمادي أحمد، ورأسية أحمد ياسين التي علت العارضة.

في المقابل، أضاع المنتخب الكوري، فرصتين خطيرتين، الأولى تمكن منها الحارس محمد كاصد، والثانية سددها المهاجم الكوري خفيفة رغم مواجهته لكاصد.

وفي الشوط الثاني، لم يتغير الحال رغم أن المدربين أشركا عددًا من اللاعبين البدلاء، فزج باسم قاسم، مدرب العراق، كلًا من أيمن حسين، وبروا نوري، وأحمد عبد الرضا.

لكن تغييرات الفريق الكوري منحته الأفضلية في السيطرة على اللعب وهدد المرمى العراقي في أكثر من مناسبة، دون أن يستطيع هز الشباك، لتنتهي المباراة، بيضاء.
وسيغادر المنتخب العراقي إلى العاصمة الإيرانية طهران، غدًا؛ استعدادا لمواجهة اليابان الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3