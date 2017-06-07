فرض التعادل السلبي، نفسه على مواجهة المنتخب العراقي ونظيره الكوري الجنوبي، مساء الأربعاء، على ملعب نادي الإمارات بمدينة رأس الخيمة.

شهدت المباراة في شوطها الأول إضاعة المنتخب العراقي، عددًا كبيرًا من الفرص الخطيرة أبرزها تسديدة علاء عبد الزهرة، ومحاولة حمادي أحمد، ورأسية أحمد ياسين التي علت العارضة.

في المقابل، أضاع المنتخب الكوري، فرصتين خطيرتين، الأولى تمكن منها الحارس محمد كاصد، والثانية سددها المهاجم الكوري خفيفة رغم مواجهته لكاصد.

وفي الشوط الثاني، لم يتغير الحال رغم أن المدربين أشركا عددًا من اللاعبين البدلاء، فزج باسم قاسم، مدرب العراق، كلًا من أيمن حسين، وبروا نوري، وأحمد عبد الرضا.

لكن تغييرات الفريق الكوري منحته الأفضلية في السيطرة على اللعب وهدد المرمى العراقي في أكثر من مناسبة، دون أن يستطيع هز الشباك، لتنتهي المباراة، بيضاء.

وسيغادر المنتخب العراقي إلى العاصمة الإيرانية طهران، غدًا؛ استعدادا لمواجهة اليابان الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.