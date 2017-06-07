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تعرف على الفرق بين التهجد وقيام الليل
تسبيح صلاة عبادة

تعرف على الفرق بين التهجد وقيام الليل

2017-06-07 23:24:42

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن قيام الليل هو قضاء الليل، أو جزءا منه ولو ساعة، في الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله، ونحو ذلك من العبادات، ولا يشترط أن يكون مستغرقا لأكثر الليل.

وفرق «هاشم» خلال تقديمه برنامج «علمني الحبيب»، بين قيام الليل والتهجد، موضحًا أن وقت قيام الليل يبدأ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر، ولا يشترط لصحته النوم قبله ولا بعده، مشيرًا إلى أن بعض العلماء رأى أن التهجد لا بد أن ينام قبلها الإنسان ثم يستيقظ ويصلي.

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