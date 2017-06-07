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ريال مدريد ينسحب من صفقة ضم حارس مانشستر يونايتد
الحارس ديفيد دي خيا

ريال مدريد ينسحب من صفقة ضم حارس مانشستر يونايتد

2017-06-07 23:10:27

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد، لن يضم دي خيا حارس مانشستر يونايتد هذا الصيف.

الفريق المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس، كان قد أبدى رغبة في الحصول على خدمات الحارس صاحب الـ26 عامًا.

ونشرت ديلي ميل أن النادي الإسباني أخرج دي خيا من قائمة العناصر التي يريد التعاقد معها الصيف الجاري.

وذكرت الصحيفة أن النادي الملكي، لن يدفع مبلغ 65 مليون إسترليني للفوز بخدمات اللاعب وهو المبلغ الذي طلبه يونايتد.

وأرسل بطل الدوري الإسباني عرضًا إلى يونايتد للتعاقد مع اللاعب مقابل 60 مليون جنيه استرليني، لكن تم رفضه مع زيادة القيمة المطلوبة.

وقرر ريال مدريد تجديد الثقة في حارسه نافاس وصرف النظر عن ضم دي خيا.

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