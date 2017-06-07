أعلن قائد الشرطة في طهران، اعتقال خمسة أشخاص للاشتباه في علاقاتهم بالهجوم المزدوج الذى وقع في وقت سابق اليوم داخل البرلمان ومرقد الخوميني.

ونقلت شبكة / ايه بي سي نيوز / الإخبارية الأمريكية عن الجنرال حسين ساجي قوله “إن المتهمين رهن التحقيقات من جانب الشرطة” رافضا التطرق إلى أى تفاصيل اخرى.