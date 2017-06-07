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قائد شرطة طهران: اعتقال 5 أشخاص على علاقة بالهجوم الإرهابي
شرطة طهران

قائد شرطة طهران: اعتقال 5 أشخاص على علاقة بالهجوم الإرهابي

2017-06-07 22:56:31
أ ش أ

أعلن قائد الشرطة في طهران، اعتقال خمسة أشخاص للاشتباه في علاقاتهم بالهجوم المزدوج الذى وقع في وقت سابق اليوم داخل البرلمان ومرقد الخوميني.

ونقلت شبكة / ايه بي سي نيوز / الإخبارية الأمريكية عن الجنرال حسين ساجي قوله “إن المتهمين رهن التحقيقات من جانب الشرطة” رافضا التطرق إلى أى تفاصيل اخرى.

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