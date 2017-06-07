اكتسح منتخب ايطاليا نظيره منتخب أوروجواي بثلاثية نظيفة فى المباراة الودية التى جمعت بينهم استعدادا لخوض منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 والذي سيقام في روسيا.

وتقدم المنتخب الإيطالي بهدف مبكر عن طريق هدف عكسى من اللاعب خوسى ماريا لاعب منتخب أوروجواي بالدقيقة الـ 7 من الشوط الأول وأضاف الهدف الثانى اللاعب إيدير مارتينز فى الدقيقة 82 وأحرز دى روسى الهدف الثالث فى الدقيقة 90 من ركلة جزاء .

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأوروجواي منافسة من العيار الثقيل مع نظيره المنتخب الأرجنتيني والمقرر لها أن تقام يوم 31 أغسطس المقبل بتصفيات أمريكا الجنوبية.

وعلى الجانب الآخر يستعد المنتخب الإيطالي من أجل مواجهة منتخب ليشتنشتاين والمقرر لها أن تقام يوم الأحد المقبل.