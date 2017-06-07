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سفير قطر بواشنطن: من لديه أدلة ضدنا يقدمها
الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني السفير القطري لدى الولايات المتحدة الأمريكية

سفير قطر بواشنطن: من لديه أدلة ضدنا يقدمها

2017-06-07 22:38:16

دعا السفير القطري لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني كل الدول التي لديها أدلة على دعم بلاده للإرهاب أن تقوم بتقديمها.

وقال مشعل في التصريحات التي أدلى بها إلى “سي إن إن” إن بلاده تفاجأت من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب قطع دول عربية للعلاقات مع بلاده.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأنه يدعم الخطوات التي تقوم بها السعودية وبعض الدول العربية من أجل مكافحة الإرهاب في إشارة إلى قطع العلاقات مع قطر.

يأتي ذلك عقب قيام كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر عقب اتهامها بتمويل التنظيمات الإرهابية.

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