أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل إقالة اللواء حسين الهرميل رئيس شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى بسبب خسائر الشركة والديون المتراكمة على الشركة منذ إنشاءها عام 2009، وتعيين بدلا منه اللواء شريف الخرش.

وقال وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” إنه اتخذ قرار للحفاظ على الشركة ووقف خسائرها وانقاذها من الديون المتراكمة عليها، مستطردا: “لا يشغلنى شئ آخر سوى تحقيق مصلحة البلد ولا يوجد أى اعتبار آخر لدى”.

وأضاف وزير النقل أن قراره جاء بسبب الأوضاع المتردية التى شهدتها شركة القاهرة للعبارات وتراكم الديون، لافتا إلى أن قراره بتغيير إدارة الشركة يستهدف إيجاد الكفاءة القادرة على انتشال الشركة مما وصلت إليه.