ألمح اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، جناح نادي روما الإيطالي، لانتقاله إلى نادي ليفربول الإنجليزي.

وقالت صحيفة “إكسبرس” البريطانية إن الجناح المصري محمد صلاح قدم أكبر تلميح على انتقاله إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال ظهوره في صورة خلال تدريبات المنتخب المصري إلى جانب شخصين يحملان قميص نادي ليفربول الإنجليزي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن نادي ليفربول الإنجليزي بات قريبًا من إغلاق صفقة الجناح المصري، بمبلغ قد يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني.

الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي اتفاق بين ليفربول وروما حتى الآن إلا أن الرغبة المشتركة بين اللاعب ويورجن كلوب مدرب الريدز، في إتمام الصفقة، ستكون المفتاح الأبرز لعقدها قريبًا.