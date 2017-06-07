 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 11:57 مساءً
روابط سريعة
صلاح يزيد تكهنات انتقاله إلى ليفربول بصورة جديدة
محمد صلاح 2

صلاح يزيد تكهنات انتقاله إلى ليفربول بصورة جديدة

2017-06-07 22:39:57

ألمح اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، جناح نادي روما الإيطالي، لانتقاله إلى نادي ليفربول الإنجليزي.

وقالت صحيفة “إكسبرس” البريطانية إن الجناح المصري محمد صلاح قدم أكبر تلميح على انتقاله إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال ظهوره في صورة خلال تدريبات المنتخب المصري إلى جانب شخصين يحملان قميص نادي ليفربول الإنجليزي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن نادي ليفربول الإنجليزي بات قريبًا من إغلاق صفقة الجناح المصري، بمبلغ قد يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني.

الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي اتفاق بين ليفربول وروما حتى الآن إلا أن الرغبة المشتركة بين اللاعب ويورجن كلوب مدرب الريدز، في إتمام الصفقة، ستكون المفتاح الأبرز لعقدها قريبًا.

251797

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3