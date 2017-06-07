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تأجيل إعادة محاكمة 386 متهما في قضية إقتحام قسم شرطة مطاى
محاكمة ـ متهمين ـ محكمة‎

تأجيل إعادة محاكمة 386 متهما في قضية إقتحام قسم شرطة مطاى

2017-06-07 22:22:23

أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، إعادة محاكمة 386 متهما متورطين في قضية اقتحام قسم شرطة مطاى وقتل العقيد مصطفى العطار، بقسم شرطة مطاى إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة إلى جلسة اليوم الخامس من دور أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين طبقا لأمر الإحالة الوارد في القضية الخاصة بإعادة محاكمة 386 متهما، وتم ضم 17 متهما إلى أوراق القضية المعروفة بأحداث اقتحام مركز شرطة مطاى شمال المنيا، ليصبح إجمالي عدد المتهمين 403.

كانت المحكمة في جلساتها السابقة، استمعت إلى مرافعة الدفاع عن 200 متهم، تعاد إجراءات محاكمتهم في تلك القضية، والمحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في اقتحام قسم شرطة مطاى وقتل العقيد مصطفى العطار مأمور المركز وآخرين إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

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