أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” مساء اليوم، مقتل أحد قاداتها العسكريين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها إن” الشهيد القائد إبراهيم حسن أبو النجا (51 عاما) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها عصر اليوم في مواقع التدريب والإعداد”.

وكان الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة أعلن عن إصابة أربعة مواطنين بجراح متفاوتة واصفا جروح أحدهم بالخطيرة إثر الانفجار الغامض الذي وقع بأحد مواقع المقاومة برفح.