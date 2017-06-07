 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 11:48 مساءً
روابط سريعة
مقتل قائد بـ"حماس" في انفجار برفح
قصف غزة

مقتل قائد بـ"حماس" في انفجار برفح

2017-06-07 22:23:40

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” مساء اليوم، مقتل أحد قاداتها العسكريين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها إن” الشهيد القائد إبراهيم حسن أبو النجا (51 عاما) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها عصر اليوم في مواقع التدريب والإعداد”.

وكان الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة أعلن عن إصابة أربعة مواطنين بجراح متفاوتة واصفا جروح أحدهم بالخطيرة إثر الانفجار الغامض الذي وقع بأحد مواقع المقاومة برفح.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3